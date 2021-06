Basket femminile Btf Cantù sbanca Gallarate e si assicura il primato

Basket femminile i risultati del 5° turno del Torneo senior lombardo.

Basket femminile sabato 12 per le brianzole ultimo impegno del girone eliminatorio in casa contro Tradate

Rush finale nel Torneo senior di basket femminile organizzato dal comitao regionale lombardia. Il penultimo turno ha regalato ieri sera il quarto successo di fila del Btf Cantù che sbancando il campo di Gallarate per 30-46 si è garantito il primo posto nel girone A con una giornata d'anticipo. Prova autoritaria delle furie rosse canturine dirette da coach Fabrizio Molteni che hanno preso subito in mano la gara chiudendo già avanti il primo quarto per 7-24 e poi hanno contenuto la rimonta delle locali. Match winner Sara Volpi, top scorer con 16 punti. Ora il Btf Cantù chiuderà il girone sabato 12 quando sul parquet amico del Toto Caimi di Vighizzolo ospiterà il Tradate (ore 20.30) già battuto nel match d’andata.

Il tabellino di Gallarate-Btf Cantù 30-46

Parziali: 7-24, 15-29, 24-40.

Btf: Fusi 4, Paleari 6, Longoni, F. Rossi 9, G. Volpi 6, Sartor 6, S. Volpi 16, Orsenigo. All. Molteni.

Questi i risultati del 5° turno girone A

Domenica 6 giugno Bresso-Tradate 43-37; giovedì 10 Gallarate-Btf Cantù 30-46.

Classifica aggiornata del girone A

Btf Cantù 8; Gallarate 6; Parco Nord Bresso 4; Sportlandia Tradate 2.

Programma del 6° turno girone A

Sabato 12 giugno ore 20.30 Btf Cantù-Tradate; domenica 13 Bresso-Gallarate.