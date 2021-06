Basket femminile: Btf Cantù travolge anche Usmate e vola in semifinale

Basket femminile si sono giocati i quarti playoff del Torneo senior regionale.

Basket femminile: le Furie rosse in campo già mercoledì 23 conto Bresso per un posto in finalissima

E' ormai arrivato al rush finale il Torneo Senior di basket femminile organizzato dal Comitato Fip Lombardo. Si sono giocati nel fine settimana i quarti di finale che hanno visto protagonista anche l'unica formazione lariana coinvolta, il Btf Cantù che ha staccato il pass per la semifinale vincendo largamente ieri in casa contro Usmate per 66-40. Un successo mai in discussione con le furie rosse di coach Fabrizio Molteni padroni del campo e trascinate dal Top scorer Sara Volpi e dalla play Francesca Rossi. Ora in semifinale il Btf sfiderà mercoledì 23 giugno il Bresso che ha eliminato BFM Milano. Nell'altra semifinale Gallarate-Tradate. Infatti curiosamente nei quarti hanno vinto tutte le formazioni del girone A: Gallarate ha eliminato Oro Rosa Bergamo e Tradate ha sbancato il campo di Trescore.

Il tabellino dei quarti di finale BTf Cantù-Usmate 66-40

Btf Cantù: Fusi 4, S. Volpi 19, Paleari, Arduini 4, LOngoni 5, Orsenigo, Rossi 13, Bernardi 3, G. Volpi 9, Sartor 8. All. F. Molteni.

Classifica finale del girone A

1° Btf Cantù; 2° Gallarate; 3° Parco Nord Bresso; 4° Sportlandia Tradate.

Classifica finale del girone B

1° Trescore; 2° BFM Milano; 3° Ororosa Bergamo; 4° Usmate.

Risultati dei quarti di finale

Btf Cantù-Usmate 66-40, Gallarate-Ororosa Bergamo 51-30, Trescore-Tradate 44-49, BFM Milano-Parco Nord Bresso 40-61

Programma delle semifinali

Mercoledì 23 giugno ore 21 Btf Cantù-Bresso, giovedì 24 Tradate-Gallarate.

Finali a Opera sabato 26 giugno dalle ore 15