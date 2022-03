Basket femminile Btf Cantù travolto in casa dalla capolista Pro Patria Busto

Pallacanestro minors donne risultati

Basket femminile le furie rosse brianzole si sono dovute arrendere alle forti bustocche per 24-62

C'era grande attesa ieri sera per il recupero del 1° turno della seconda fase del girone Giallo del campionato di basket femminile di serie C. Già perché a Vighizzolo era in programma una grande classica del torneo tra il Btf Cantù e la Pro Patria Busto Arsizio con in palio due punti pensati per la classifica di entrambe le contendenti. Purtroppo però per le furie rosse brianzole la sfida è stata a senso unico con le bustocche ospiti che hanno dominato per tutti i 40' andando a vincere meritatamente per 24-62 e raggiungendo cosi la Nonna Papera Mariano in vetta al girone a quota 30 punti. Per le furie rosse del Btf una brusca frenata dopo la bella vittoria ottenuta nel weekend scorso contro Garbagnate. Ora il girone tornerà in campo già venerdì 24 con l'anticipo del 3° turno Tradate-MBS.

Recupero del 1° turno seconda fase

Martedì 22 marzo ore 21.15 Btf Cantù-Pro Patria 24-62

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 30; Gallarate 28; Ardor Bollate 24; Bresso 22; Tradate 30; Broni, Basket Como 18; Btf Cantù 16, Futura 12; Vertematese, Corsico, Garbagnate 10; Gavirate 8; Comense, Milano Basket Stars 0.

Programma del 3° turno del girone Giallo

Venerdì 25 marzo Tradate-MBS; sabato 26 ore 20.30 Vertematese-Bresso, Broni-Gavirate, Futura-Gallarate; domenica 27 ore 18.30 Pro Patria Busto-Basket Como, Corsico-Comense; ore 19 Garbagnate-Nonna Papera Mariano.