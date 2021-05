Basket femminile Btf’92 Cantù esordio con beffa finale a Bresso

Basket femminile è iniziato il Torneo regionale con anche la squadra brianzola al via.

Basket femminile la furie rosse hanno perso 50-49 e ora torneranno in campo sabato 15 in casa contro Gallarate

E’ iniziato il torneo regionale di basket femminile organizzato dal Comitato Fip Lombardo e riservato a 8 squadre Senior tra cui anche il Btf’92 Cantù quale unica rappresentante nostrana. Proprio la squadra brianzola ha debuttato domenica sera sul campo del Parco Nord Bresso perdendo di misura nel finale. Una sconfitta beffarda arrivata al termine di una gara molto equilibrata che è vissuta su vantaggi alterni e che ha visto le furie rosse di coach Fabrizio Molteni avanti nel punteggio anche negli ultimi minuti. Nel finale infatti il Btf era avanti 46-40 ma ha subito il break e il contro sorpasso delle locali senza poi riuscire a concretizzare l’ultima azione dì attacco. Comunque la notizia positiva è il ritorno sui campi di gioco dopo oltre un anno di assenza, Da segnalare le buone prove di Sara Volpi e Francesca Rossi ma anche della rientrante Arduini. Oggi in programma l’altra gara del 1° turno del girone A Gallarate-Tradate mentre il Btf Cantù tornerà in campo per il 2° turno sabato 15 maggio in casa (al Toto Caimi di Vighizzolo alle ore 20.30) contro la pari categoria Gallarate.

Il tabellino di Parco Nord Bresso-Btf Cantù 50-49

Parziali 11-12, 26-24, 34-34.

Btf: Tropeano 2, Fusi 4, Paleari 2, Longoni, Rossi 14, G. Volpi 6, S. Volpi 11, Arduini 8, Sartor 4, Orsrnigo, Bernardi. All. Molteni.