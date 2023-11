Basket femminile: buona anche la seconda dell'Italia di capitan Spreafico che vince in Germania 53-70

Buona anche la seconda per l'Italia del basket femminile che ha vinto con una prova convincente anche il 2° match del girone di Qualificazione al Women’s EuroBasket 2025. Le azzurre capitanate dalla cestista di Asso Laura Spreafico dopo il successo inaugurale contro la Grecia, hanno bissato imponendosi infatti anche ad Amburgo domando davanti a 3400 spettatori la quotata Germania per 53-70. Con questo successo Spreafico e compagne sono al primo posto nel girone H a punteggio pieno. Ricordiamo che l'Italia come paese organizzatore è già qualificato per i prossimi europei.

Il tabellino di Germania-Italia: 53-70

Parziali: 8-21; 27-36; 39-48

Germania: S. Sabally* 11 (3/13, 0/6), Wilke 3 (0/1, 1/2), Simon, Crowder, N. Sabally* 12 (5/8, 0/1), Guelich* 8 (3/7, 0/1), Fiebich* 10 (3/6, 0/6), Geiselsöder 2 (1/2), Hartmann (0/1 da 3), Buhner ne, Brunckhorst* 7 (1/5, 1/4). All. Thomaidis

Italia: Keys* (0/3 da 3), Villa* 17 (8/11, 0/1), Verona 2 (1/3), Zandalasini* 16 (4/7, 2/7), Pan (0/1 da 3), Cubaj* 7 (2/10), Madera 13 (1/1, 3/4), Fassina 10 (3/3, 1/4), Spreafico* (0/2 da 3), Panzera 5 (0/1, 1/4), Campisano, Kacerik. All. Capobianco

Arbitri: Viola Gyorgyi (Romania), Alexandra-Ioana Stan (Romania), Paulina Karolina Gajdosz (Polonia)

Spettatori: 3.400.

Il calendario del girone H

9 novembre 2023, Italia-Grecia 76-67, Repubblica Ceca-Germania 41-85;

12 novembre 2023, Germania-Italia 53-70, Grecia-Repubblica Ceca 75-66;

7 novembre 2024, Italia-Repubblica Ceca, Germania-Grecia;

10 novembre 2024, Grecia-Italia, Germania-Repubblica Ceca;

6 febbraio 2025, Italia-Germania, Repubblica Ceca-Grecia;

9 febbraio 2025, Repubblica Ceca-Italia, Grecia-Germania.

Classifica del girone H

Italia 4; Germania, Grecia 2; Repubblica Ceca, 0.