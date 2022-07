Basket femminile, buono il primo test contro la Grecia per la figinese Ilaria Bernardi e l'Italia U18

Basket femminile: la nazionale azzurra prosegue la marcia di avvicinamento agli Europei di categoria.

Basket femminile: oggi return match con le elleniche poi due sfide contro la Germania domenica 31 luglio e lunedì 1 agosto

Sulla strada che porta agli Europei di categoria prosegue la preparazione sul campo della nazionale italiana di basket femminile under18 dove è stata convocata anche la cestista di Figino Ilaria Bernardi. Ieri le azzurre hanno vinto la prima delle due amichevoli contro la Grecia imponendosi a Montecatini con un netto 65-38, per la brianzola Bernardi 4 punti a referto. Già stasera la seconda sfida contro le elleniche alle ore 18. Poi altri due test sono previsti contro la Germania, domenica 31 luglio alle 16 e lunedì 1 agosto alle ore 9.30. Da rimarcare che capo delegazione di questa nazionale è l'ex campionessa azzurra e della Pool Comense Laura "Chicca" Macchi.

Il tabellino di Italia-Grecia 65-38 (29-24)

Italia: Osazuwa 2, Di Stefano 4, Arado 4, Fantini 2, Blasigh 10, Cedolini 2, Zanardi 2, Tempia, Bernardi 4, Lucantoni 4, Rizzo 7, Villa M. 24. All. Lucchesi

Le azzurre convocate

Arianna Arado (2004, C, 186, Lupe San Martino)

Ilaria Bernardi (2005, G, 176, Basket Costa Masnaga)

Vittoria Blasigh (2004, G, 175, Libertas Sporting School Udine)

Beatrice Caloro (2004, G, 175, Basket Costa Masnaga)

Anita Carraro (2004, A, 180, Reyer Venezia Mestre)

Adele Cancelli (2004, C, 190, Ororosa Bergamo)

Ginevra Cedolini (2005, A, 180, Basket Roma)

Laura Di Stefano (2004, C, 185, Basket Roma)

Martina Fantini (2005, C, 192, Basket Roma)

Lavinia Lucantoni (2005, G, 175, Basket Roma)

Cristina Osazuwa (2005, C, 190, Basket Costa Masnaga)

Chiara Rizzo (2004, G, 174, Ororosa Basket Bergamo)

Virginia Tempia (2005, A, 188, Brixia Brescia)

Eleonora Villa (2004, G, 170, Costa Masnaga)

Matilde Villa (2004, G, 170, Costa Masnaga)

Carlotta Zanardi (2005, G, 175, Brixia Brescia)

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Capo Delegazione: Laura Macchi