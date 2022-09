Basket femminile Cantù, Vertematese e Como sono già al lavoro, Mariano ripartirà lunedì 5 settembre

Basket femminile: è tempo di raduni per le formazioni lariane di serie C donne.

Basket femminile: il quartetto nostrano è stato inserito nel girone B lombardo a 15 squadre che scatterà dal 2 ottobre

Tempo di raduni anche per le squadre lariane che parteciperanno al campionato di serie C di basket femminile. La prima a tornare in campo è stata la formazione del Btf'92 Cantù affidata allo staff tecnico guidato da Valerio Rossi supportato dagli assistenti Matteo Boghi e Daniele Berri. Già in campo a sudare anche la rinnovata US Vertematese affidata quest'anno alla conduzione tecnica dell'esperto Alessandro Minotti così come il Basket Como del neo coach Angelo Ventura ex Pol Comense. Ultima a riprendere l'attività e ad aprire la nuova stagione sarà la squadra del Sant'Ambrogio Mariano Comense guidato per l'ottavo anno di fila da coach Dionigi Cappelletti e dal vice Carlo Orsi.

Ricordiamo che le quattro squadre lariane sono state inserite nel girone B e se la vedranno anche con Tradate, Gallarate, Gavirate, Fernese, Bollate, Trezzano, Idea Sport Milano, Corsico, Aba Legnano, Garbagnate e Sondrio. Il campionato inizierà il primo weekend di ottobre e dopo la regular season le prime otto classificate parteciperanno ai playoff, l'ultima retrocederà direttamente mentre le squadre dal 14 all'11° posto faranno i playout e le altre si fermeranno.

Questo il girone B di serie C 2022/23

028140 IDEA SPORT MILANO - MILANO (MILANO)

030503 BK TEAM FEMM.92 CANTU` - CANTU' (COMO)

000327 BASKET COMO - COMO (COMO)

036456 SPORTLANDIA TRADATE - TRADATE (VARESE)

008782 S.AMBROGIO MARIANO - MARIANO COMENSE (COMO)

002603 BASKET FEMM. GALLARATE - GALLARATE (VARESE)

030590 VERTEMATESE - VERTEMATE CON MINOPRIO (COMO)

006560 ARDOR BOLLATE - BOLLATE (MILANO)

008274 TREZZANO BASKET - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)

003588 A.S.D. PALLACANESTRO FERNESE - FERNO (VARESE)

000522 BASKET CORSICO - CORSICO (MILANO)

052146 ABA LEGNANO - LEGNANO (MILANO)

023189 O.S.L. GARBAGNATE - GARBAGNATE MILANESE (MILANO)

000881 PALL. GAVIRATE - GAVIRATE (VARESE)

001820 SPORTIVA BASKET SONDRIO - SONDRIO (SONDRIO)