Basket femminile: Cantù vince il derby con Como, Villa Guardia stoppato dal Nibionno

Si è completato nel weekend il 2° turno del girone C di serie C femminile. Dopo il successo nell'anticipo di venerdì del Mariano a Vertemate, sabato sera il secondo derby lariano ha premiato il Btf Cantù che ha sbancato il campo del Basket Como inanellando la sua prima vittoria stagionale. Niente da fare invece per il Villa Guardia che in casa ha dovuto alzare bandiera bianca contro le giovani del Nibionno. E venerdì si aprirà già il 3° turno con un nuovo derby Mariano-Cantù.

Il tabellino

Villa Guardia-Nibionno: 33-65

Parziali: 7-22, 14-35, 23-51

Villa Guardia: Benzoni 4, Panella 5, Galbiati 11, Okland, Longoni 5, Della Bosca, Dalle Ave, Porta 2, Limonta, Carcano 2, Duzioni, Mariani 4. All. Molteni.

Como-Cantù: 32-39

Parziali: 9-11, 19-25, 25-24

Como: Frontini 7, Barozzi 7, Adesanya 6, Ghielmi 5, Bragotto 5, Colombo 2, Borloni, Reva, Sanchez, Cara, Andreotti. All. Rigamonti.

Cantù: S. Volpi 13, Sartor 8, Vitali 6, Ballabio 5, Romanò 3, Padovai 2, Maspero 2, Barelli, Mauri, Gaverini. All. Rossi.

I risultati del 2° turno d'andata del girone C

Venerdì 13/10 ore 21.30 Vertematese-Mariano 34-41; sabato 14 ore 20.30 Basket Como-Btf Cantù 32-39, Villa Guardia -Nibionno 33-65; domenica 15 Garbagnate-Lecco 31-71.

Classifica aggiornata del girone C

Nonna Papera Mariano, Nibionno, Lecco 4; Villa Guardia, Btf Cantù 2; Garbagnate, Basket Como, Vertematese 0.

Il programma del 3° turno d'andata del girone C

Venerdì 20/10 ore 21.15 Mariano-Cantù; sabato 21 ore 18.30 Garbagnate-Como, 21 Nibionno-Vertematese; domenica 22 18 Lecco-Villa Guardia.