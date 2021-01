Basket femminile c’è Empoli nel mirino della Limonta di capitan Del Pero

Basket femminile si è completato il 17° turno del massimo campionato di A1 donne.

Basket femminile il match di sabato 30 gennaio in diretta tv sui canali su MS Channel alle ore 18

Si è completato il 17° turno 4° di ritorno del massimo campionato italiano di basket femminile con i due posticipi che si sono giocati ieri sera. Successi ampi e netti delle due prime della classe: Venezia è passata a Broni mentre la Famila Schio ha regolato in casa Vigarano dell’ex Comense Elena Bestagno (per lei 3 punti in 31′ di gioco).

Intanto la Limonta Costa Masnaga sta già preparando il prossimo impegno che la vedrà impegnata per il 4° turno di ritorno sul campo di Empoli. A questo proposito la partita Use Rosa Scotti

Empoli-Limonta Costa Masnaga, in programma per sabato 30 gennaio 2021 alle ore 18, andrà in onda in diretta su MS Channel (canale 814 di Sky), su MS Sport (digitale terrestre) e in chiaro su LBF TV. Una sfida delicata per la Limonta della capitana canturina Beatrice Del Pero ancora a caccia del primo successo del 2021 e del girone di ritorno. Da segnalare che coach Paolo Seletti sarà regolarmente in panchina a Empoli: dopo l’espulsione rimediata durante l’ultima gara di settimana scorsa il tecnico biancorosso non è stato squalificato ma solo deplorato dal giudice sportivo.

Il cartellone completo del 17° turno, 4° di ritorno di A1

Sabato 23 gennaio o Costa Masnaga-San Martino di Lupari 79-84, Virtus Bologna-Sassari 85-65; domenica 24 Ragusa-Lucca 82-63, Campobasso-Empoli 51-68, Geas-Battipaglia 75-50: martedì 26 Schio-Vigarano 90-43, Broni-Venezia 68-103.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 34, Schio* 30; Virtus Bologna 28; Ragusa* 26, Geas Sest0 22; San Martino di Lupari, Empoli *18; Limonta Costa Masnaga 14; Campobasso**, Broni ** 10; Sassari**, Le Mura Lucca*** 6; Vigarano** 2; Battipaglia*** 0. (*una gara in meno).

Il cartellone del 18° turno, 5° di ritorno di A1

Sabato 30 gennaio ore 18 Empoli-Costa Masnaga, San Martino di Lupari-Bologna, Venezia-Lucca, Vigarano-Ragusa, Schio-Broni, Battipaglia-Campobasso, Sassari-Geas.