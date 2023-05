Basket femminile: primo botto di mercato nel campionato di serie A1 donne.

Basket femminile che colpo: l'assese Laura Spreafico torna in Italia e a Ragusa

Il basket femminile italiano ha da poco assegnato lo scudetto e già mette a segno i primi colpi di mercato per la prossima stagione 2023/24. Uno di questi parla lariano e vede protagonista la cestista di Asso ex Comense Laura Spreafico. La guardia classe 1991 che nell'ultima stagione ha giocato nella Liga Spagnola vestendo da protagonista la "camiceta" del Gernika, l'anno prossimo tornerà in Italia e precisamente a Ragusa.

Per Sprea di fatto si tratta di un ritorno vero e propio con il club siciliano della Passalacqua dove aveva militato per due stagioni 2016-17 e 2017-18. Laura ritroverà a Ragusa coach Lino Lardo con cui ha iniziato in questi giorni la preparazione con la nazionale italiana verso il Women's EuroBasket 2023. Reduce dall'esperienza in Spagna con il Gernika e prima ancora a Costa Masnaga da assoluta protagonista, ora Spreafico è felice di ritornare nel massimo campionato italiano.

"Sono felice . le prime parole di Laura - e onorata di tornare a Ragusa dove riabbraccerò di nuovo tutto il popolo biancoverde che mi ha sempre riservato tanta stima e affetto. Voglio ringraziare coach Lardo e la società per l'opportunità di fare parte di questo nuovo progetto e per la fiducia che mi hanno mostrato. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura perché ci sono i presupposti per fare bene e divertire i nostri tifosi".

Come detto dal 16 maggio Laura Spreafico è in raduno a Roma con la nazionale italiana agli ordini proprio del ct Lino Lardo per il raduno della nazionale italianai in preparazione del Women’s EuroBasket 2023 che scatterà il 15 giugno in Israele con il debutto contro la Repubblica Ceca.