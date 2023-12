Basket femminile: che colpo Vertemate stoppa la capolista Nibionno, Villa Guardia affonda con Lecco

Il weekend del 10° turno di serie C femminile ha regalato il colpo a sorpresa nel girone C. La Vertematese ultima in classifica infatti ha fermato la capolista Nibionno rifilandole la prima sconfitta casalinga. Le azzurre lariane di coach Maffi hanno compiuto l'impresa comandando dall'inizio alla fine una gara contro un avversario arrivato rimaneggiato ma comunque da imbattuto. Del passo falso di Nibionno ha così approfittato il Mariano che lo ha agganciato in vetta proprio alla vigilia dello scontro diretto di sabato prossimo.

Niente da fare invece per il Villa Guardia che ha perso in casa contro il Lecco. Per la verità dopo poco più di un quarto la gara è stata interrotta per un'infiltrazione dal tetto ed è ripresa in un'altra palestra presso Socco dove però il Villa Guardia non è mai riuscito a riaprire la contesa perdendo nettamente per 27- 46.

I risultati del 10° turno, terzo di ritorno del girone C

Mercoledì 6 ore 21,15 Btf Cantù-Mariano 40-54, ore 21.30 Como-Garbagnate 39-49; venerdì 8 ore 21.30 Vertematese-Nibionno 71-62; sabato ore 21.15 Villa Guardia-Lecco 27-46.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Nonna Papera Mariano 18; Lecco 16; Villa Guardia, Garbagnate 8; Btf Cantù, Basket Como, Vertematese 4.

Il programma dell'11° turno, quarto di ritorno del girone C

Venerdì 15 ore 21,30 Vertematese-Como; sabato 16 ore 21.15 Villa Guardia-Garbagnate, 21 Nibionno-Mariano; domenica 17 ore 18 Lecco-Cantù.