Basket femminile che esordio per l'Italia della canturina Del Pero a segno contro Egitto e Tunisia 

Basket femminile è iniziato ieri il Torneo 3X3 Under23 ai Giochi del Mediterraneo in Algeria.

Basket femminile oggi in campo le azzurre contro la Francia e debuttano anche i maschi con il brianzolo Riccardo Chinellato

E' iniziata nel migliore dei modi l'avventura della nazionale italiana Under23 di basket femminile al Torneo di 3x3 ai Giochi del Mediterraneo di Orano, in Algeria. Nella squadra azzurra gioca anche la cestista canturina Beatrice Del Pero che ieri ha trascinato l'Italia al doppio successo prima nel match d'esordio contro l'Egitto per 15-4 e poi bis contro la Tunisia per 17-11. Oggi, venerdì 1 luglio, Del Pero e le azzurre torneranno in campo per sfidare la Francia alle ore 21.20. Da segnalare che oggi debutta anche la squadra azzurra maschile con il canturino Riccardo Chinellato in campo: gli azzurrini giocano contro la Turchia alle ore 20.20 e contro l'Algeria alle ore 23.20.

Torneo femminile

Prima giornata giovedì 30 giugno

Italia-Egitto 15-4

Italia. Del Pero 4, Madera, 6, Smorto 3, Bongiorno 5

Italia-Tunisia 17-11

Italia. Del Pero 5, Madera 6, Smorto 1, Bongiorno 5

Seconda giornata venerdì 1 luglio

ore 21.20 Italia-Francia



Torneo maschile

Prima giornata venerdì 1 luglio

ore 20.20 Italia-Turchia

ore 23.30 Italia-Algeria



Sabato 2 luglio gli Spareggi

Domenica 3 luglio i Quarti, le Semifinali e le Finali oltre alla gara delle schiacciate e la gara del tiro da tre

I Gironi

Femminile: Italia U23 nel girone B con Egitto, Tunisia e Francia

Maschile: Italia U23 nel girone A con Turchia, Algeria

Under 23 Maschile

Riccardo Chinellato, Antonio Gallo, Michele Serpilli, Fabio Valentini.

Under 23 Femminile

Giulia Bongiorno, Beatrice Del Pero, Sara Madera, Giovanna Elena Smorto.