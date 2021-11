Basket femminile che momentaccio Villa Guardia ultima da sola nel girone Verde

Pallacanestro minors femminile

Basket femminile si è chiuso il 4° turno d'andata del campionato regionale di Promozione donne.

Basket femminile il GSV ancora senza vittorie a quota 0 e sabato 20 novembre renderà visita al Binzago

E' davvero un momentaccio per il Villa Guardia nel campionato regionale di basket femminile di Promozione. Il GSV di coach Roberto Cantaluppi infatti dopo quattro turni del girone Verde è ancora senza vittorie e mestamente all'ultimo posto solitario visto che nel weekend ha vinto anche il Real Busto che ha superato in casa il Samarate. Reduce dal ko prevedibile sul campo della capolista Fernese ora il Villa Guardia prepara il ritorno in campo sabato sera ospite del Binzago per provare il riscatto e centrare così il suo primo successo stagionale.

Il programma del 4° turno d'andata girone Verde Promozione femminile Mercoledì 10 novembre Fernese-Villa Guardia 52-38; giovedì 11 Samarate-Canegrate 33-54; venerdì 12 Real Busto-Pob Binzago 46-41; domenica 14 San Rocco-Lainate 40-66.

Classifica del girone Verde Promozione femminile

Fernese 8; Samarate, Canegrate, Lainate 6; Pob Binzago, San Rocco, Real Busto 2; Villa Guardia 0.