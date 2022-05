Basket femminile che successone i due raduni giovanili in rosa a Villa Guardia

Pallacanestro rosa news

Basket femminile il palazzetto di via Tevere teatro mercoledì scorso di un evento cestistico regionale.

Villa Guardia per un giorno ombelico del mondo del basket giovanile lombardo. Il palazzetto di via Tevere a Villa Guardia infatti mercoledì scorso è stato il teatro di un doppio appuntamento importante per le selezioni giovanili inrosa regional visto che ha ospitato due allenamenti inseriti nel Progetto di Qualificazione Territoriale femminile coordinati dal referente Roberto Riccardi riservati alle migliori atlete lombarde delle annate 2007-08. Il primo allenamento si è svolto alle ore 17 mentre il secondo alle ore 19 e tra le convocate sono scese in campo anche due atlete di casa del GS Villa Guardia Elle Bargman e Emma Martinelli entrambe del 2008 così come due cestiste del Pol Comense Francesca Mancuso e Chiara Sartori anch'esse del 2008.

Tra i coordinatori della giornata presente anche il dirigente Fip nonchè coach di Villa Guardia Roberto Cantaluppi che ha fatto gli onori di casa: "Innanzitutto sono scese in campo 26 ragazze del 2007 e poi 26 del 2008. Un ottimo momento di basket che ha permesso di vedere all'opera tante giovani cestiste. Giornata davvero positiva e si sono trovati tutti bene. Ci tenevo molto personalmente come referente per il comitato Fip comasco che questi allenamenti si svolgessero sul nostro territorio e per questo è intervenuto anche il presidente Fip Como Franco Borghi. E' stata una vetrina importante anche per la nostra società GS Villa guardai che ha ospitato bene questa giornata di raduno e si conferma realtà importante e sempre in crescita nel panorama del basket femminile lombardo" .