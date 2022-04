Basket femminile clamoroso ko casalingo per Schio della canturina Del Pero beffata da Ragusa

Pallacanestro donne risultati

Colpo di scena nei playoff del massimo campionato di basket femminile italiano. Ieri infatti in occasione di gara 1 delle semifinali scudetto di serie A1 donne la corazzata Famila Schio tra le cui file milita anche la giovane canturina Beatrice Del Pero ha conosciuto il sapore amaro della prima sconfitta stagionale e lo ha fatto sul suo campo per mano della Passalacqua Ragusa che è stata capace di sbancare l'inviolato, fino a ieri, fortino del Palaromare per 65-77. Ora Del Pero e le orange sono con le spalle al muro e devono vincere gara 2 in programma giovedì sera in Sicilia per pareggiare la serie e rimandare il verdetto alla bella in programma eventualmente in veneto domenica 24 alle ore 18. In caso di sconfitta invece per le venete e Del Pero ci sarebbe una clamorosa eliminazione. Nell'altra semifinale invece Venezia ha battuto in gara 1 la Virtus Bologna ed è 1-0 nella serie,.