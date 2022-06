Basket femminile coach Aldo Corno guida alla vittoria Giussano ma non basta per la promozione in A2

Basket femminile si è giocata ieri sera la gara di ritorno della finale playoff di serie B donne

Basket femminile il team dell'ex tecnico Comense si è imposto per 49-47 contro San Martino ma non è riuscito a ribaltare il -17 dell'andata

Non è riuscita una nuova grande impresa all'intramontabile Aldo Corno e alla sua Giussano nel match di ritorno della finale promozione dei playoff di basket femminile di serie B. Purtroppo infatti ieri sera le foxes allenate dal grade tecnico ex Pool Comense hanno sì vinto in casa per 49-47 ma non sono riuscite a ribaltare i -17 subito settimana scprsa nella gara di andata giocata in Veneto. La partita di ieri sera giocata a Robbiano è stata molto equilibrata con Laura Meroni, la cestista di Albavilla in forza a Giussano, e compagne che ci hanno provato a domare le lupe ma senza mai predere in mano la gara. Dopo aver chiuso in parità all'intervallo per 23-23, le ragazze di coach Corno sono riuscite almeno a chiidere la stagione in bellezza con una vittoria davanti al loro pubblico che nonostante la promozione in serie A2 sfumata all'ultima curva hanno voluto tributare loro il giusto e caloroso applauso al termine di un cammino esaltante e vissuto da protagoniste. Aldo Corno infatti ha timonato Giussano a vincere il campionato Lombardo e poi ai playoff fino all'ultima partita per la promozione storica in serie A2.