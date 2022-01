Basket femminile, coach Dionigi Cappelletti: "Giusto fermarsi, la sicurezza di tutti al primo posto"

News dalla palla a spicchi donne

Basket femminile: il punto in serie C rosa con l'allenatore della capolista Nonna Papera Mariano.

Basket femminile: "Se i contagi aumentassero si potrebbe stare fermi anche un mese, riprendere a febbraio e giocare fino a giugno"

Anche il basket femminile nostrano si è fermato dopo la decisione della Fip Lombarda di stoppare tutti i campionati regionali almeno fino al 16 gennaio visto l'incremento della diffusione della variante Omicron sul territorio. Ferma anche la serie C femminile che vede protagoniste ben cinque squadre lariane, prima tra tutte la Nonna Papera Mariano Comense che pur con una gara da recuperare è capolista del girone Giallo1.

Proprio con il tecnico del team marianese Dionigi Cappelletti abbiamo voluto fare il punto della situazione alla luce di questa sosta forzata: "Innanzitutto sottolineo che sono d'accordo con la decisione presa dalla federazione di fermare i campionati per valutare la situazione e come evolve. La salute va sempre al primo posto quindi bisogna evitare inutili rischi per tutti. Dico di più: sinceramente nel caso in cui i contagi dovessero aumentare sarei favorevole anche ad uno stop più prolungato magari stare fermi anche un mese intero e riprendere ai primi di febbraio. Non escludo che si potrebbero anche cambiare le formule dei vari campionati compreso il nostro e pensare di continuare a giocare fino a giugno, secondo me si potrebbe fare e non ci sarebbero problemi. Ovviamente la speranza di tutti è quella di poter tornare in campo tutti e al più presto ma sempre in sicurezza e senza rischi".

E aggiunge: "Da parte nostra riprenderemo ad allenarci in palestra dall’11 gennaio seguendo ovviamente tutti i protocolli sanitari vigenti. Oltretutto dobbiamo anche recuperare la gara con Tradate: a questo proposito abbiamo proposto due date quella del 18 e quella del 25 gennaio. Staremo a vedere, ripeto la priorità è tomare in campo solo quando ci sarà la sicurezza per tutti". Intano la sospensione ha fatto rinviare i turni del 7 e del 14 gennaio: il campionato di serie C femminile dovrebbe ripartire con il sesto turno di ritorno a partire dal 21 gennaio".

Questo il programma dell'11° turno, quarto di ritorno del girone Giallo1

Martedì 21 dicembre ore 21.15 Tradate-Basket Como 54-56; rinviate venerdì 7 gennaio 2022 ore 21.30 Vertematese-Comense, Gavirate-Gallarate; sabato 8 ore 20.30 Btf Cantù-Nonna Papera Mariano.

Rinviato in toto il 12° turno, quinto di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 14 gennaio 2022 Gallarate-Comense, Vertematese-Gavirate; sabato 15 Basket Como-Nonna Papera Mariano, Btf Cantù-Tradate.

Il campionato ritornerà in campo con il 13° turno, sesto di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 21 gennaio 2022 Nonna Papera Mariano-Gallarate, Tradate-Vertematese, Gavirate-Basket Como; il 26/1 Pol. Comense-Btf Cantù.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano* 18; Isotec Gallarate 16; Tradate* 14; Btf Cantù, Basket Como 10; Gavirate*, Vertematese 4; Pol. Comense* 0. (* 1 gara in meno).

Da recuperare due gare del 3° turno di ritorno

Nonna Papera Mariano-Tradate e Gavirate-Pol. Comense