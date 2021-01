Basket femminile coach Paolo Seletti fa il bilancio della prima parte di Costa Masnaga

Basket femminile il campionato di A1 donne si prepara per il girone di ritorno.

Basket femminile “L’andata è stata super positiva ora ci attende un ritorno molto difficile”

Il massimo campionato di basket femminile sta per ripartire con il primo turno del girone di ritorno in programma il 3 gennaio ma in casa della Limonta Costa Masnaga è tempo di bilanci dopo la chiusura della prima parte di regular season. Ecco le parole di coach Paolo Seletti: “Il bilancio del girone di andata è super positivo. Abbiamo vinto tutte le partite che potevamo vincere e tutte quelle giocate punto a punto, dove siamo rimasti incollati alle avversarie e inqueste vittorie ci sono tanti scontri diretti. Abbiamo perso quando, effettivamente, non siamo riusciti a giocarcela fino in fondo con le big”. Il tecnico biancorosso guarda anche al prossimo futuro: “Adesso ci attende un girone di ritorno estremamente impegnativo dal punto di vista del calendario, dato che quasi tutti gli scontri diretti li avremo in trasferta. Quindi, sappiamo che dobbiamo diventare ancora più squadra, acquisendo sempre maggiore continuità e solidità”. Costa che aprirà il ritorno domenica 3 gennaio alle ore 17 ospite della seconda forza del torneo la Virtus Bologna.

Il cartellone del 14° turno , primo di ritorno di A1 donne

Domenica 3 gennaio ore 17 Bologna-Limonta Costa Masnaga, Empoli-Ragusa, Lucca-San Martino di Lupari, Vigarano-Broni, Battipaglia-Sassari, Venezia-Geas; rinviata al 24/2 Campobasso-Schio.

CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia* 24, Virtus Segafredo Bologna 22, Famila Wuber Schio* 20, Passalacqua Ragusa** 18, USE Scotti Rosa Empoli 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni* 14, Limonta Costa Masnaga 14, Fila San Martino di Lupari* 10, La Molisana Magnolia Campobasso* 8, PF Broni 93* 6, Dinamo Sassari** 4, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca***** 2, Dondi Multistore Vigarano** 2, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia***** 0

*una partita in meno