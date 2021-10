Basket femminile, colpo grosso del Mariano nel big match, Vertemate ko a Gallarate

Pallacanestro minor donne risultati

Basket femminile la Nonna Papera ha vinto in volata negli ultimi secondi la sfida al vertice a Tradate per 53-51

Si è aperto ieri sera il 3° turno d'andata del campionato di basket femminile di serie c che ha regalato ai colori lariani una grande risultato. La Nonna Papera Mariano Comense infatti ha vinto l'atteso big match del girone Giallo1 andando ad espugnare con un incredibile rimonta finale il Tradate per 53-51. Dopo una gara equilibrata e tiratissima, le marianesi di coach Dionigi Cappelletti si sono ritrovate sotto a una manciata di secondi dalla fine per 51-49 ma hanno saputo piazzare i due canestri decisivi che valgono primato e imbattibilità in compagnia del Gallarate che sempre ieri sera ha battuto la Vertematese che così rimane ancora a quota 0. Stasera si completa il cartellone con il derby Btf Cantù- Basket Como e Comense-Gavirate.

Questo il programma del 3° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 29 ottobre Tradate-Nonna Papera Mariano 51-53, Gallarate-Vertematese 53-42; sabato 30 Comense-Gavirate (ore 20.45), Btf Cantù-Basket Como (ore 20.30).

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano, Isotec Gallarate 6; Tradate 4; Basket Como, Btf Cantù 2; Pol. Comense, Vertematese, Gavirate 0.