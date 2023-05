Basket femminile, colpo grosso del Nonna Papera Mariano che spera ancora nei playoff

Basket femminile: ieri si è aperto il penultimo turno del campionato di C donne.

Basket femminile: oggi il derby Como-Cantù domani Corsico-Vertemate

Il penultimo turno del campionato di serie C di basket femminile si è aperto ieri sera con il colpo grosso della Nonna Papera Mariano che è andata a sbancare il campo della capolista Gallarate tenendo aperta la porta della qualificazione ai playoff. Ora la squadra di coach Dionigi Cappelletti aspetta buone nuove dal posticipo domenicale che vedrà la Vertematese ospite del Corsico proprio in lotta con la Nonna Papera per un post ai playoff. Stasera intanto fari puntati sul derby nostrano Como-Cantù.

Il tabellino di Gallarate-Mariano 43-44

Oarziali:11-15, 24-26, 30-37

Mariano: Conegian 13, Paleari 12, Maniero 5, B. Cappelletti 3, Pollini 3, Molteni 3, Maggioni 2, Mauro 2, Orsenigo 1, Orlando, Pozzi, Besana. All. D. Cappelletti.

Il cartellone del 29° turno del girone B

Venerdì 5 maggio ore 21.15 Gallarate-Mariano 43-44, Trezzano-Legnano 52-70, Gavirate-Tradate 54-67; sabato 6 ore 21 Como-Btf Cantù; domenica 7 ore 18 Bollate-Vertematese, Corsico-Garbagnate, Sondrio-Idea Sport.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 46; S0ndrio, Corsico 44; Nonna Papera Mariano 42; Ardor Bollate 40; Vertematese 34; Tradate, legnano 26; Idea Sport Milano, Fernese 24; Trezzano, Basket Como 14; Btf Cantù 10; Garbagnate, Gavirate 4.