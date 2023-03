Basket femminile: si è giocato il 21° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile: colpo salvezza per Cantù, Mariano vince il derby contro Como

Il 21° turno stagionale del campionato di basket femminile di serie C ha regalato ben tre successi alle squadre lariane. Sugli scudi il colpo salvezza del Btf Cantù che ha battuto il Garbagnate ribaltando il -4 dell'andata. A segno in casa anche la Vertematese che regola il fanalino Gavirate e resta in scia playoff così come la Nonna Papera Mariano che ha vinto bene il derby con il Basket Como.

Il cartellone del 21° turno stagionale, 6° di ritorno girone B:

Venerdì 3/2 ore 21.15 Mariano-Basket Como 59-35, ore 21.30 Vertematese-Gavirate 62-39, Gallarate-Bollate 64-53, Trezzano-Tradate 39-60; sabato 4 ore 20.45 Btf Cantù-Garbagnate 51-38, Fernese-Corsico 61-67; domenica 5 Legnano-Idea Sport 53-46.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 36; S0ndrio, Corsico 32; Ardor Bollate, Vertematese30; Nonna Papera Mariano 26; Idea Sport 20; Fernese, Tradate, Leg,nano 18; Basket Como, Trezzano 12; Btf Cantù 6; Garbagnate 4; Gavirate 0.

Il cartellone del 22° turno stagionale, 7° di ritorno girone B:

Venerdì 10 marzo Trezzano-Gallarate; sabato 11 ore 20-45 Btf Cantù-Legnano, ore 21 Como-Fernese; domenica 12 ore 19 Idea Sport-Mariano, Garbagnate-Vertematese, Sondrio-Bollate, Corsico-Tradate.