Basket femminile Comanda Venezia ma Costa vola tra le grandi

Basket femminile risultati dell’8° turno d’andata di serie A1.

Basket femminile rinviata anche la sfida Schio-Lucca per nuovi casi di positività

Nel campionato di serie A1 di basket femminile dopo l’8° turno comanda sempre Venezia corsara a Sassari mentre tra le grandi vola anche la giovane Limonta Costa Masnaga capitanata dalla canturina Beatrice Del Pero protagonista del suo High personale in serie A ben 34 punti con Vigarano. Al secondo posto tiene botta Bologna mentre Schio ha dovuto rinviare la partita prevista ieri contro la Lucca della capitana ex Comense Laura Spreafico per alcuni casi di positività del gruppo toscano.

Ecco il cartellone dell’8° turno di A1

Ieri sabato 21 novembre ore 18.30 Vigarano-Limonta Costa Masnaga 76-92, Campobasso-Bologna 52-80, Sassari-Venezia 57-97; domani 22/11 Broni-San Martino 60-70, Empoli-Battipaglia 84-56; rinviate Schio-Lucca e Geas-Ragusa .

Classifica: Venezia 16; Bologna 14; Schio 12; Costa Masnaga, Empoli 8; Ragusa, Geas, Campobasso, San Martino Lupari 6; Sassari, SBroni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.

Ecco il cartellone del 9° turno di A1

Il 25 novembre San Martino di Lupari-Schio; sabato 28/11 ore 16.30 Costa Masnaga-Sassari, Bologna-Battipaglia; domenica 29/11 ore 18 Lucca-Broni, Empoli-Vigarano, Venezia-Ragusa, Geas-Campobasso.