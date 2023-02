Basket femminile: Como che occasione mancata: scivola in casa contro Trezzano per 48-53

Basket femminile si è aperto ieri sera il 19° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile: terza sconfitta di fila per le lariane che avanti per oltre tre quarti si sono arrese nel finale

Si è aperto ieri sera il 19° turno del campionato di serie C di basket femminile e lo ha fatto con un anticipo importante a Casnate dove però il Basket Como ha dovuto alzare bandiera bianca contro il Trezzano. Terza sconfitta di fila per le biancorosse lariane che di fatto erano partite anche bene e hanno condotto per oltre tre quarti per poi farsi superare e battere negli ultimi minuti. Con Mariano che osserva il turno di riposo ora l'attenzione del movimento lariano si sposta al posticipo di lunedì 20: il derby Cantù-Vertematese.

Il tabellino di Basket Como-Trezzano 48-53

Parziali: 18-9, 24-19, 36-33

Basket Como: Frontini 20, Barozzi 8, Bassani 6, Palermo 6, Ghielmi 6, Borloni 2, Chiappelli, C. Condello, G. Condello, Facciano, Testa, All. Rigamonti.

Trezzano: Colombo 19, Volpato 15, Arrigoni 10, Fabbro 5, Fregoni 2, Caruzzi 2, Trabucchi, Doz.

Il programma del 19° turno, quarto di ritorno del girone B

Oggi mercoledì 15 febbraio 21.20 Basket Como-Trezzano 48-53; giovedì 16 ore 21.15 Tradate-Idea Sport; venerdì 17 febbraio Gavirate-Fernese; sabato 18 ore 20.45 Bollate-Corsico; domenica 19 Sondrio-Gallarate, Garbagnate-Legnano; lunedì 20 ore 21.15 Btf Cantù-Vertematese.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate, Sondrio 30; Bollate, Corsico 28; Vertematese 26; Mariano 22; Fernese, Idea Sport 16; Legnano, Tradate 14; Basket Como 12; Trezzano 10; Garbagnate, Btf Cantù 4; Gavirate 0.