Basket femminile: si sono giocati due posticipo domenicali in serie C femminile.

Basket femminile: Como ko a Sondrio, Cantù sfiora il colpo a Bollate battuta nel finale

Posticipi domenicali negativi per le due portacolori nostrane del campionato di serie C di basket femminile. Nel girone B ieri, infatti, il Basket Como si arreso in Valtellina battuto a Sondrio con un netto 57-31. Colpo sfiorato invece dal Btf Cantù che ieri sul campo dell'Ardor Bollate pur in formazione ancora rimaneggiata è andato vicino alla sua prima vittoria stagionale. Le furie rosse trascinate dalla capitana Sara Volpi si sono arrese solo nel finale dopo che al 30' erano avanti 30-35. Stasera il turno sarà chiuso dal posticipo della Vertematese di scena sul campo della Fernese per restare in scia delle prime.

Il tabellino di Sondrio-Basket Como 57-31 parziali 16-7, 31-11, 41-23

Como: Palermo 9, Ghielmi 9, Proserpio 4, Frontini 4, Quadroni 2, Chiappelli, Facciano, Barozzi, Boccioletti.

Ardor Bollate-Btf Cantù 52-47 parziali 13-5, 19-20, 30-35

Btf Cantù: S. Volpi 19, Ballabio 13, G. Volpi 8, Padovani 4, Cannataro 3, Tomasini.

Programma dell'11° turno del girone B di serie C donne

Venerdì 9 dicembre ore 21.15 Mariano-Garbagnate 71-32, Gallarate-Tradate 62-52, Gavirate-Legnano 42-56; domenica 11 ore 17.30 Sondrio-Como 57-31; ore 18 Ardor Bollate-Btf Cantù 52-47, ; lunedì 12 ore 21.30 Fernese-Vertematese; martedì 13 Corsico-Trezzano.

La classifica girone B

Gallarate 22; Sondrio 18; Corsico, Mariano, Bollate 16; Vertematese 14; Tradate, Fernese 10; Trezzano, Idea Sport Milano 8; Basket Como 6; Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.