Basket femminile: si è chiuso il 27° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile: continua il momento no di Como al decimo ko di fila

Nel weekend si è completato il 27° turno del campionato di serie C di basket femminile. Si è chiuso male per il Basket Como che pur giocando una buona gara in casa ha dovuto incassare il decimo ko di fila contro la terza forza Corsico. Il campionato tornerà in campo venerdì sera per aprire il terzultimo turno stagionale con apripista Mariano.

Il cartellone del 27° turno del girone B

Venerdì 21 aprile ore 21.15 Tradate-Mariano 47-57 (13-15, 25-24, 37-47), ore 21.30 Vertematese-Gallarate 36-49 (14-18, 23-28, 27-38), Fernese-Trezzano 48-44, Gavirate-Idea Sport 57-52; sabato 22 ore 21 Como-Corsico 53-59, Sondrio-Legnano 42-41; domenica 23 Bollate-Garbagnate 69-20. Riposa Btf Cantù.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 46; S0ndrio 44; Corsico 42; Nonna Papera Mariano, Ardor Bollate 38; Vertematese 34; Idea Sport Milano, Legnano, Fernese 24; Tradate 22; Trezzano 14; Basket Como 12; Btf Cantù 8; Garbagnate, Gavirate 4.

Il cartellone del 28° turno del girone B

Venerdì 28 aprile ore 21.15 Mariano-Trezzano, Tradate-Fernese; sabato 29 ore 20.45 Cantù-Gavirate; domenica 30 ore 19 Idea Sport-Como, ore 21 Corsico-Vertematese, Legnano-Bollate, Garbagnate-Sondrio.