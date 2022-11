Basket femminile: continua la scalata del Mariano che vince il derby contro Cantù

Basket femminile: si è aperto ieri sera il 9° turno d'andata di serie C donne.

Basket femminile: pesante sconfitta di Como travolta sul campo della capolista Gallarate

Si è aperto ieri sera il 9° turno d 'andata del campionato di basket femminile di serie C. Nel girone B sono già scese in campo le tre squadre nostrane mentre la Vertematese ha osservato il turno di riposo. Turno vincente per la Nonna Papera Mariano che conferma la sua risalita andando a vincere il derby made in Brianza sbancando d'autorità il campo del Btf Cantù costretto ancora all'ultimo posto. Niente da fare anche per il Basket Como travolto sul campo della capolista Gallarate.

Programma del 9° turno andata girone B

Giovedì 24 Tradate-Legnano 48-41; venerdì 25 ore 21 15 Gallarate-Como 65-30, Cantù-Mariano 39-57, Gavirate-Corsico 54-66; sabato 26 Sondrio-Trezzano; domenica 27 Garbagnate-Fernese, Idea Sport-Bollate

La classifica del girone B

Gallarate 18; Vertematese, Corsico 14; Sondrio, Mariano 12; Tradate 10; Bollate, Trezzano, Idea Sport 8; Fernese 6; Como, Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.