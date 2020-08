Basket femminile Costa con le cestiste lariane debutta il 3 ottobre contro Bologna

Basket femminile pubblicato il calendario del campionato di serie A1 2020/21.

Basket femminile regular season a 14 squadre che si concluderà l’11 aprile

Comunicazione importante per il basket femminile italiano che ieri ha pubblicato il calendario del campionato di serie A1 che vedrà in campo tante atlete lariane con il Basket Costa Masnaga di coach Paolo Seletti. Costa che debutterà il 3 ottobre in casa contro la Virtus Bologna per chiudere con il derby lombardo contro Broni. Dopo 18 stagioni non sarà l’Opening Day a inaugurare il campionato di massima serie, una decisione presa per motivi di opportunità legati alla diffusione del Covid-19. Il girone di andata si concluderà il 31 dicembre 2020, la regular season terminerà l’11 aprile 2021..

Questo il calendario di serie A1 2020/21 che attende il Basket Costa

1° turno Costa Masnaga – Bologna andata 3 /10 ritorno 2/1

2° turno Venezia-Costa Masnaga andata 7 /10 ritorno 9/1

e° turno Costa Masnaga – Lucca andata 10 /10 ritorno 17/1

4° turno San Martino Lupari- Costa Masnaga andata 18 /10 ritorno 13/1

5° turno Costa Masnaga – Empoli andata 24 /10 ritorno 23/1

6° turno Battipaglia-Costa Masnaga andata 1 /11 ritorno 13/2

7° turno Costa Masnaga – Geas Sesto andata 7 /11 ritorno 21/2

8° turno Vigarano-Costa Masnaga andata 22 /11 ritorno 27/2

9° turno Costa Masnaga – Sassari andata 28 /11 ritorno 13/3

10° turno Ragusa-Costa Masnaga andata 6 /12 ritorno 20/3

11° turno Costa Masnaga – Campobasso andata 12 /12 ritorno 28/3

12° turno Schio-Costa Masnaga andata 20 /12 ritorno 4/4

13° turno Costa Masnaga – Broni andata 31 /12 ritorno 11/4