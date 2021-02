Basket femminile Costa di coach comasco De Milo debutterà contro Giussano l’8 marzo

Basket femminile pubblicati i calendari della serie B lombarda.

Basket femminile la regular season finirà il 28 aprile poi una fase ad orologio quindi playoff e playout

Il basket femminile lombardo si prepara a partire e ha diramato in questi giorni i calendari ufficiali del campionato di serie B che vedrà in campo molte giocatrici lariane. Tra le 13 formazioni iscritte al campionato lombardo c’è anche il Basket Costa Masnaga allenato dal coach comasco Cosimo De Milo e che vanta in rosa tante ragazze nostrane. Costa inserita nel girone B con Giussano, Usmate, Vittuone, Canegrate e Varese. Il debutto del team di coach De Milo avverrà lunedì 8 marzo in casa contro una delle formazioni favorite l’ambizioso Giussano. La regular season si chiuderà il 28 aprile poi spazio ad una fase ad orologio e quindi playoff e playout incrociati con il girone A.

Questo il calendario completo del Basket Costa

1° Turno Costa Masnaga-Giussano andata 8/3, ritorno 7/4

2° Turno Vittuone- Costa Masnaga andata 13/3, ritorno 10/4

3° Turno Usmate-Costa Masnaga andata 20/3, ritorno 17/4

4° Turno Costa Masnaga-Varese andata 27/3, ritorno 21/4

5° Turno Canegrate-Costa Masnaga andata 31/3, ritorno 28/4

Girone B

Giussano

Costa Masnaga

Usmate

Canegrate

Vittuone

Varese

Girone A

Visconti Brignano

Pontevico

Q. Sant’Ambrogio Milano

Bresso

San Gabriele

Milano Basket Stars

Basket Femminile Milano