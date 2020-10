Basket femminile Costa di Del Pero sorride ma fa piangere l’assese Spreafico

Basket femminile andato in archivio il 3° turno di serie A1.

Basket femminile in vetta restano solo tre squadre imbattute Schio, Venezia e Bologna

Il 3° turno del campionato di basket femminile di serie A1 è andato in archivio con la prima vittoria rompighiaccio della Limonta Costa Masnaga capitanata dalla canturina Beatrice Del Pero che ha vinto il derby contro l’Assese Laura Spreafico capitana di Lucca. In vetta al girone però ci sono solo tre squadre ancora imbattute Schio, Venezia e la sorpresa Bologna. A bocca asciutta invece restano le sole Battipaglia e Vigarano. Ora Costa tornerà in campo per il 4° turno domenica 18 nella tana delle Lupe di San Martino per provare a concedere il bis vincente. Laura Spreafico invece dopo due sconfitte di fila proverà a rialzare la testa in casa contro l’ostica Ragusa.

Questo il cartellone del 3° turno

Sabato 10 Costa Masnaga-Lucca 84-71, Bologna-Vigarano 95-58; domenica Geas Sesto- San Martino 76-51, Broni-Battipaglia 86-76, Campobasso-Venezia 76-114, Schio-Empoli 77-72, Ragusa-Sassari 84-67.

Per questa nuova classifica

Segafredo Bologna, Famila Schio, Reyer Venezia 6; Geas Sesto, Ragusa, Broni 4; Lucca, Sassari, San Martino di Lupari, Empoli, Campobasso, Limonta Costa Masnaga 2; Battipaglia, Vigarano 0.

Il cartellone completo del 4° turno

Sabato 17 Vigarano-Schio, Sassari-Bologna; domenica 18 ore 19.30 San Martino-Costa Masnaga, Empoli-Campobasso, Venezia-Broni, Lucca-Ragusa, Battipaglia-Geas.