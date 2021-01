Basket femminile: Costa Masnaga a Lucca per tornare al successo

Basket femminile, si completa oggi il 16° turno del massimo campionato di A1 rosa.

Basket femminile la Limonta va all’assalto de Le Mura per difendere la sua posizione playoff

Si completa oggi il 16° turno, terzo di ritorno del massimo campionato italiano di basket femminile.

Dopo i primi due anticipi infrasettimanali vinti dalle prime della classe Venezia e Schio, ieri si è giocato un altro ghiotto antipasto con il successo di Ragusa a Sassari.

Oggi invece tocca al resto del cartellone, che vedrà in campo anche la Limonta Costa Masnaga, impegnata a Lucca alle 18. Dopo due sconfitte di fila le pantere di coach Paolo Seletti portano l’assalto a Le Mura per tornare al successo e difendere la loro posizione playoff. Capitan Beatrice Del Pero e compagne però dovranno fare una grande prestazione perché la squadra toscana è in crescita e, nonostante la partenza dell’assese Laura Spreafico, rimane sempre molto pericolosa, potendo vantare nel roster delle giocatrici di qualità in grado di fare la differenza in ogni momento come il trio Harper-Tunstull-Jakubcova. Diretta del match sulla piattaforma LBF TV domenica 17/01/2021 alle ore 18

Il cartellone del 16° turno, 3° di ritorno di A1

Mercoledì 13 gennaio Venezia-Campobasso 95-78; giovedì 14 Empoli-Schio 62-87; sabato 16 Sassari-Ragusa 54-88; domenica 17 ore 18 San Martino-Geas, Lucca-Costa Masnaga, Vigarano-Bologna, Battipaglia-Broni. Recupero dell’11° turno San Martino di Lupari-Battipaglia 89-81.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 32, Schio* 26; Bologna, 24; Ragusa** 24, Empoli 18; Geas Sesto*, San Martino di Lupari 16; Limonta Costa Masnaga 14; Campobasso** 10; Broni ** 8, Sassari** 6; Le Mura Lucca****, Vigarano** 2; Battipaglia*** 0. (*una gara in meno).