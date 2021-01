Basket femminile: Costa Masnaga a mani vuote dalla trasferta di Lucca

Basket femminile si è completato il 16° turno del campionato di serie A1 donne.

Basket femminile la Limonta è stata battuta da Le Mura per 77-67 e tornerà in campo sabato 23 in casa

Si sono giocate ieri, domenica 18 gennaio 2021, le ultime gare del 16° turno stagionale del massimo campionato di basket femminile. Un turno che ha visto ancora una sconfitta per la Limonta Costa Masnaga tornata a mani vuote dalla trasferta di Lucca. Terzo ko di fila in questo inizio di girone di ritorno per le pantere capitanate dalla guardia canturina Beatrice Del Pero che ieri, dopo un primo quarto equilibrato, sono state costrette sempre a rincorrere e poi arrendersi a Le Mura Lucca. Da segnalare le buone prove dell’americana Nunn e di Matilde Villa. Costa tornerà in campo sabato 23 gennaio quando alle 18 ospiterà lo scontro diretto con San Martino di Lupari che la precede ora di due punti.

Il tabellino di Le Mura Lucca – Limonta Costa Masnaga 77-67

(Parzali 28-20; 46-28; 64-49)



Le Mura Lucca: Jakubcova 4 (0/1, 1/2), Russo 11 (5/8, 0/3), Orsili 8 (2/3, 1/4), Miccoli 17 (7/7, 1/1), Harper 18 (6/14, 1/5), Azzi ne, Cibeca ne, Pastrello 10 (1/3, 2/3), Pallotta ne, Smorto 6 (2/4 da due), Tunstull 3 (1/2 da due). All: Iurlaro

Limonta Costa Masnaga: M. Villa 17 (7/16, 1/4), Del Pero 9 (0/2, 3/6), Spinelli 7 (2/6, 1/5), N’Guessan 3 (0/1, 1/1), Nunn 20 (8/12), E. Villa (0/1, 0/2), Osazuwa ne, Jablonowski 4 (2/7), Allievi 7 (1/5, 1/1), Toffali (0/1 da tre). All: Seletti

Il cartellone del 16° turno, 3° di ritorno di A1

Mercoledì 13 gennaio Venezia-Campobasso 95-78; giovedì 14 Empoli-Schio 62-87; sabato 16 Sassari-Ragusa 54-88; domenica 17 ore 18 San Martino-Geas 71-75, Lucca-Costa Masnaga 77-67, Vigarano-Bologna 61-71, Battipaglia-Broni 63-71. Recupero dell’11° turno San Martino di Lupari-Battipaglia 89-81.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 32, Schio*, Bologna 26; Ragusa** 24, Geas Sesti * 18; Empoli *, San Martino di Lupari 16; Limonta Costa Masnaga 14; Campobasso**, Broni ** 10; Sassari** 6; Le Mura Lucca**** 4; Vigarano** 2; Battipaglia*** 0. (*una gara in meno).

Il cartellone del 17° turno, 4° di ritorno di A1

Sabato 23 gennaio ore 18 Costa Masnaga-San Martino di Lupari, Virtus Bologna-Sassari; domenica 24 Ragusa-Lucca, Campobasso-Empoli, Geas-Battipaglia: martedì 25 Schio-Vigarano, Broni-Venezia.