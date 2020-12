Basket femminile, Costa Masnaga cala il poker ed è tra le grandi

Si è chiuso ieri il 9° turno d’andata del campionato di serie A1 di basket femminile, che ha messo in copertina la quarta vittoria consecutiva della Limonta Costa Masnaga della canturina Beatrice Del Pero. Il team di coach Paolo Seletti, battendo Sassari, è al quarto posto tra le grandi del torneo, comandato come sempre dalla corazzata imbattuta Venezia.

Basket femminile, ancora un rinvio per la Lucca di capitan Laura Spreafico

Costa tornerà in campo già mercoledì 2 dicembre alle 19, ancora in casa, per il recupero contro Geas Sesto: è un derby da non perdere. Ancora un rinvio, invece, per l’assese Laura Spreafico e la sua Lucca. Brutta sconfitta per l’ex Comense Elena Bestagno, ko con Vigarano nella trasferta di Empoli.

Ecco il cartellone del 9° turno di A1

Il 25 novembre: San Martino di Lupari-Schio 56-76; sabato 28 novembre: ore 16.30 Costa Masnaga-Sassari 76-57, Bologna-Battipaglia 102-69; domenica 29 novembre: ore 18 Empoli-Vigarano 79-62, Venezia-Ragusa 92-65, Geas-Campobasso 89-73; rinviata Lucca-Broni,

Classifica

Venezia 18; Bologna 16; Schio 14; Costa Masnaga, Empoli 10; Geas 8; Ragusa, Campobasso, San Martino Lupari 6; Sassari, Broni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.

Ecco il cartellone del 10° turno di A1

Il 5 dicembre Sassari.Empoli, Vigarano-Venezia; domenica 6 dicembre ore 16 rausa-Costa, Broni-Bologna, battipaglia-Lucca, Campobasso-San martino di Lupari; 8 dicembre Schio-Geas.