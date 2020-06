Basket femminile Costa Masnaga conferma tutto lo staff tecnico

Basket femminile news dal mercato di serie A1 2020/21.

Il basket femminile è in fermento anche sul Lario. Tra le società più attive il Basket Costa Masnaga che si presenterà ai nastri di partenza della prossima serie A1 con alcune cestiste lariane e intanto sta completando il suo roster. E’ di poche ore fa la notizia dell’innesto della giovane Marika Labanca, classe 2003 nata a Busto Arsizio ma esplosa a Vittuone nelle ultime stagioni. Giovane ma di grande prospetto tecnico e fisico (183 cm) è già nel giro azzurro delle nazionali giovanili. Labanca farà parte del roster a disposizione dell’head coach Paolo Seletti. A questo proposito il club biancorosso ha confermato in blocco lo staff tecnico che ha guidato la formazione in Serie A1 nella stagione 2019/20. Così anche nella prossima stagione sulla panchina biancorossa siederà Paolo Seletti, affiancato dal vice Pierangelo Rossi e dall’assistente-allenatore Niccolò Ranieri. Confermato anche il preparatore atletico Nicolò Airaghi; confermato anche lo staff sanitario, con Federico Buttol nelle vesti di fisioterapista, mentre Giulia Evasi sarà ancora una volta il nostro medico sociale. Confermatissima anche Masha Maiorano nel ruolo di Team Manager, punto di riferimento per le ragazze, ma anche di raccordo tra la parte tecnica e la società. Come sempre, nel ruolo di Direttore Generale, ci sarà Fabrizio “Bicio” Ranieri, che sovrintenderà a 360° su ogni attività baincorossa.