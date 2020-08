Basket femminile, Costa Masnaga conosce le sue avversarie di A1 che partirà il 4 ottobre

Basket femminile: la federazione ha definito le partecipanti dei due massimi campionati italiani.

Basket femminile stessa data d’inizio anche per la serie A2 con due gironi da 14 squadre ciascuno

Incomincia a muoversi il basket femminile nazionale in vista della ripresa agonistica della stagione 2020/21. Il Consiglio Federale della FIP ha ratificato integralmente la proposta di Lega Basket Femminile per la formazione dei prossimi Campionati di Serie A1 e Serie A2 Femminile. I due tornei partiranno il 4 ottobre. Nel massimo campionato di serie A1 donne farà parte anche il Basket Costa Masnaga per l’Unicef che ha molte atlete lariane nel suo roster e sarà allenato anche quest’anno da coach Paolo Seletti.

Questo l’elenco delle formazioni di SERIE A1:

Polisportiva Battipagliese 1963, Virtus Bologna, PF Broni 93, Magnolia Campobasso, Basket Costa x l’Unicef, Use Basket Rosa Empoli, Basket Femminile Le Mura Lucca, Virtus Eirene Ragusa, Lupebasket San Martino di Lupari, Dinamo Sassari, Famila Schio, Geas Sesto San Giovanni, Umana Reyer Venezia, Pall. Vigarano.

La SERIE A2 sarà composta da due gironi da 14 squadre ciascuno:

Girone Nord: A.S. Vicenza, Edelweiss Albino, Basket Club Bolzano, Basket Carugate, Libertas Moncalieri, Ponzano Basket, Basket Sarcedo, B.C. Castelnuovo Scrivia, Basket Team Crema, Alpo Basket, Basket 2000 San Giorgio Mantova, Lupebasket San Martino di Lupari, Sanga Milano, Libertas Sporting Basket School Udine.

Girone Sud: Cus Cagliari, Virtus Cagliari, San Salvatore Selargius, Feba Civitanova Marche, Jolly Acli Basket Livorno, Pall. Bolzano, Brixia Basket Brescia, Pol. A. Galli San Giovanni Valdarno, P.F. Umbertide, Faenza Basket Project Girls, Cestistica Spezzina, Alma Basket Patti, Nico Basket Femminile Ponte Buggianese, P.F. Firenze.