Basket femminile Costa Masnaga non rinnova con Baldelli e Rulli

Incomincia a muoversi il mercato anche nel basket femminile e in queste ore è arrivata una doppia notizia bomba. Il Basket Costa Masnaga, che vanta tante cestiste lariane in rosa, ha comunicato di non aver rinnovato i contratti con due giocatrici che negli ultimi 4 anni hanno scritto la storia del club biancorosso quali Valentina Baldelli e Giulia Rulli. Due vere bandiere che rimarranno per sempre nella storia di questa società decisive per la crescita del Basket Costa fino alla conquista della Coppa Italia di A2 e la promozione in serie A1. Un ciclo meraviglioso che si è concluso con grande soddisfazione da parte di tutte le parti coinvolte: quattro stagioni insieme sono un’anomalia nel normale percorso che lega atlete e società, ma che è stato possibile solo grazie al grande feeling che si è creato atlete e società.