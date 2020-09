Basket femminile, Costa Masnaga oggi in amichevole ospita il Geas Sesto

Basket femminile nuovo test utile per il team biancorosso in vista dell’esordio in serie A1.

Basket femminile prima uscita stagionale casalinga per le pantere a porte chuse che anticipa un’altra sgambata a Crema dell’8 settembre

Tempo di amichcvoli per il basket femminile di serie A e anche per Costa Masnaga. La squadra lecchese che vanta alcune giocatrici comasche in roster come la canturina Beatrice Del Pero, dopo aver disputato nel weekend scorso il mini-torneo a Brescia dove ha affrontato le padrone di casa della Brixia e le venete del San Martino di Lupari, oggi sabato 5 settembre torna in campo per un’altra amichevole di lusso la prima sul parquet amico del palazzetto di via Verdi a Costa. Oggi infatti le pantere di coach Paolo Seletti sfidano il Geas Sesto San Giovanni in un derby che poi si riproporrà in campionato. Un utile test (rigorosamente a porte chiuse e senza pubblico) per proseguire la preparazion e che anticipa un’altra amichevole già prevista per l’8 settembre, in trasferta contro il Basket Team Crema.