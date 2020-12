Basket femminile, Costa Masnaga saluta il 2020 con un ko a Schio 

Basket femminile risultati del 12° turno d’andata di serie A1 donne.

Basket femminile primo successo per Vigarano di Elena Bestagno, la Lucca di Spreafico cade con onore a Bologna

Il 12° turno d’andata del massimo campionato di basket femminile ha visto la Limonta Costa Masnaga salutare il suo 2020 con un rovinoso ko a Schio. Per le pantere di coach Seletti ultima fatica perchè ha già giocato in anticipo il 13° turno battendo Broni. Da segnalare il primo successo per il Vigarano dell’ex Comense Elena Bestagno mentre Lucca di Laura Spreafico è tornata in campo perdendo con onore a Bologna. Già oggi si gioca una partita del 13° turno Sassari-Schio e domani Geas -Empoli. Il 30 dicembre il resto del cartellone.

Tabellino di Famila Wuber Schio – Limonta Costa Masnaga 107-52

(30-13; 55-28; 88-41)



Famila Wuber Schio: Gruda 21, Achonwa 15, Crippa 2, F. Dotto 2, Harmon 9, Keys 12, Cinili 6, Andre’ 15, Trimboli 9, Sottana 16. All: Vincent

Limonta Costa Masnaga: M.Villa 4, Del Pero 10, Jablonowski 2, Spinelli 11, Nunn 11, E.Villa 4, Osazuwa, Allievi, Toffali 1, N’Guessan 7, Kovatch 2. All: Seletti

Ecco il cartellone del 12° turno d’andata serie A1

Sabato 19 dicembre ore 17 Bologna-Lucca 86-78, ore 18 Schio-Costa 107-52, ore 18.30 Vigarano-Sassari 85-66; domenica 20 Broni-Geas 36-69, Campobasso-Ragusa 56-81, Empoli-San Martino 59-58; 07/01 Battipaglia-Venezia.

Classifica aggiornata

Venezia, Bologna 22; Schio, Ragusa 18; Costa Masnaga, Empoli, Geas 14; San Martino di Lupari 8; Campobasso, Broni 6; Sassari 4; Lucca, Vigarano 2; Battipaglia 0.

Ecco il cartellone del 13° turno, ultimo d’andata serie A1

Giocata in aticipo Costa-Broni 79-76; oggi 22 dicembre Sassari-Schio; domani 23 dicembre Geas -Empoli; 30 dicembre Venezia-Bologna, San Martino-Vigarano,Ragsa-Battipaglia, Lucca-Campobasso.