Basket femminile Costa oggi per la Befana è spettatrice di un interessante recupero 

Basket femminile nel giorno dell’Epifania si gioca Schio-Lucca in serie A1 donne.

Basket femminile la Limonta tornerà in campo sabato 9 gennaio in casa contro la capolista Venezia

Il massimo campionato di basket femminile scende in campo anche nel giorno dell’Epifania. Aspettando di giocare nel weekend il 15° turno, secondo di ritorno, la Limonta Costa Masnaga oggi farà da spettatrice interessata del recupero che alle ore 18 a Schio vedrà di scena le campionesse d’Italia della Famila contro Le Mura Lucca ormai priva dell’ex capitana di Asso Laura Spreafico. Costa Masnaga invece tornerà in campo sabato 9 gennaio per ospitare in casa la capolista imbattuta Venezia alle ore 18.

CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia* 26, Virtus Segafredo Bologna 24, Passalacqua Ragusa** 20, Famila Wuber Schio** 20, USE Scotti Rosa Empoli 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni* 14, Limonta Costa Masnaga 14, Fila San Martino di Lupari* 12, La Molisana Magnolia Campobasso** 8, PF Broni 93* 8, Dinamo Sassari** 6, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca***** 2, Dondi Multistore Vigarano** 2, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia***** 0

*una partita in meno

Il cartellone del 15° turno, secondo di ritorno di A1 donne

Sabato 9 gennaio ore 18 Limonta Costa-Venezia, Sassari-San Martino; domenica 10 Ragusa-Bologna, Schio-Battipaglia, Geas-Lucca, Campobasso-Vigarano, Broni-Empoli.