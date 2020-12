Limonta Costa: la squadra della canturina Del Pero ospite a Ragusa

Si è aperto ieri, sabato 5 dicembre, il 10° turno del campionato di serie A1 di basket femminile. Protagoniste il derby in famiglia tra l’ex comense Elena Bestagno e la cugina Martina. Oggi in campo la Limonta Costa Masnaga della capitana canturina Beatrice Del Pero.

Basket femminile ieri ko l’ex Comense Elena Bestagno nel derby in famiglia con la cugina Martina che gioca a Venezia

Si è aperto ieri, sabato 5 dicembre, il 10° turno del massimo campionato di basket femminile italiano con due anticipi che hanno visto due successi esterni. Il primo di Empoli a Sassari e il secondo della capolista Venezia sul campo del Vigarano, che ha visto anche il derby in famiglia per l’ex Comense Elena Bestagno che si è dovuta arrendere alla cugina Martina punto di forza della prima della classe veneta. Per Martina 20 punti, mentre per l’ex nerostellata Elena 6 punti in 24 minuti in campo.

Oggi, domenica 6 dicembre, invece scende in campo la Limonta Costa Masnaga della capitana canturina Beatrice Del Pero, alle ore 16 a Ragusa, per riprendere la bella marcia dopo lo stop infrasettimanale nel derby con Geas. Ancora a riposo invece la Lucca dell’assese Laura Spreafico.

Il cartellone del 10° turno di A1

Sabato 5 dicembre: Sassari-Empoli 67-77, Vigarano-Venezia 59-99;

Domenica 6 dicembre, ore 16: Ragusa-Costa Masnaga, Broni-Bologna, Campobasso-San Martino di Lupari;

Martedì 8 dicembre: Schio-Geas;

Rinviata: Battipaglia-Lucca.

La classifica di A1

Venezia 20; Bologna 16; Schio 14; Empoli 12; Costa Masnaga, Geas 10; Ragusa 8; Campobasso, San Martino Lupari 6; Sassari, Broni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.