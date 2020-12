Basket femminile Costa “sette bellezze” vince anche il derby con Broni

Basket femminile ieri si sono giocate tre partite del campionato di A1 donne.

Basket femminile protagonista del successo Limonta ancora la capitana canturina Beatrice Del Pero con 14 punti

Si sono giocati ieri due recuperi e un anticpo nel massimo campionato di basket femminile italiano. Nell’anticipo del 13° turno d’andata la Limonta Costa Masnaga ha confermato il suo ottimo momento vincendo il derby casalingo contro Broni per 79-76 regalando un dispiacere all’indimenticata ex Gulia Rulli. Per le costine si tratta del settimo successo stagionale che le proietta al quinto posto solitario. Ora le pantere di capitan Del Pero torneranno in campo sabato 19 dicembre ospiti delle campionese di Schio per chiudere il 2020 e il girone d’andata.

Il tabellino di Limonta Costa-Broni 79-76 (19-13, 43-30; 59-49)

Limonta Costa: M. Villa 13, Del Pero 14, Jablonowski 14, Allievi 2, Nunn 19, N’Guessan 6, Spinelli 9, Osazuwa ne, E. Villa ne, Kovatch 2, Toffali, Labanca ne. All: Seletti.

Broni: Orazzo 22, Ianezic, Togliani 15, Soli 4, Madera 17, Roma, Parmesani 9, Soli 4, Rulli 9, Castello, Lavezzi ne, Capra ne. All: Fontana).

Risulati dei recuepri di mercoledì 16 dicembre

Limonta Costa-Broni 79-76, Ragusa-San Martino di Lupari63-57, Vigarano-Geas 56-89.

Classifica aggiornata:

Venezia 22; Bologna 20; Schio, Ragusa 16; Costa Masnaga 14; Empoli, Geas 12; San Martino di Lupari 8; Campobasso, Broni 6; Sassari 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.

Ecco il cartellone del 12° turno

sabato 19 dicembre ore 18 Schio-Costa, Bologna-Lucca, Vigarano-Sassari; domenica 20 Broni-Geas, Campobasso-Ragusa, Empoli-San Martino; 07/01 Battipaglia-Venezia.