Basket femminile Costa si arrende alle lupe, Spreafico con Lucca beffata da Ragusa

Basket femminile tutti i risultati del 4° turno d’andata di serie A1 donne.

Basket femminile la Limonta ieri sera in diretta tv ha perso nel finale contro San Martino

Il 4° turno del campionato di serie A1 di basket femminile non è stato molto fortunato per i colori nostrani. L’assese Laura Spreafico è stata ancora una volta beffata con la sua Lucca che ha perso in casa di misura da Ragusa per 72-73. Non sono bastati i 18 punti di Sprea ad evitare il terzo ko di fila. In serata e in diretta tv la Limonta Costa Masnaga dopo una buona gara si è dovuta arrendere alle lupe di San Martino per 77-70 nonostante un’ottima Martina Spinelli.

IL tabellino di Fila San Martino di Lupari – Limonta Costa Masnaga 77-70 (17-25; 33-43; 59-53)



Fila San Martino di Lupari: Anderson 14, Fietta 7, Fogg 8, Sulciute 10, Ciavarella 15, Filippi 4, Tonello 7, Pasa 10, Toffolo 2, Varaldi ne, Giordano ne, Milani ne. All. Abignente

Limonta Costa Masnaga: M. Villa 19, Jablonowski 7, Allievi 1, Kovatch 9, Nunn 10, E. Villa 4, Osazuwa ne, Del Pero 5, Spinelli 13, Labanca 2. All. Seletti

Programma 4° turno d’andata serie A1 fonne



Sabato 17 ottobre

Vigarano – Schio 49-88

Sassari – Bologna 68-72

Domenica 18 ottobre

Empoli – Campobasso 80-57

Venezia – Broni 87-38

Lucca – Ragusa 72-73

Battipaglia – Geas 63-82

San Martino di Lupari – Basket Costa 77-70

Classifica campionato Techfind Serie A1

Schio, Bologna, Venezia 8; Geas, Ragusa 6; Broni, Empoli, San Martino di Lupari 4; Lucca, Sassari, Campobasso, Limonta Costa Masnaga 2; Vigarano, Battipaglia 0.