Basket femminile, Costa si arrende nel derby casalingo contro Geas

Basket femminile, le pantere capitanate dalla canturina Del Pero battute a domicilio

Si sono giocati ieri due recuperi del campionato di serie A1 di basket femminile, che hanno regalato due successi esterni. Dopo quattro vittorie di fila si è interrotta la striscia della Limonta Costa Masnaga, che ieri si è dovuta arrendere nel derby casalingo contro Geas Sesto per 52-76. Di fatto, la gara si è decisa già nel primo quarto chiuso con le ospiti nettamente avanti per 9-30. Le pantere, capitanate dalla canturina Del Pero, hanno poi provato a recuperare, senza però mai di fatto riuscirci. Costa tornerà in campo sabato 5 dicembre, ospite di Ragusa, che ieri ha sbancato Broni.

Il tabellino di Limonta Costa Masnaga – Allianz Geas Sesto San Giovanni 52 – 76 (9-30, 29-39, 39-62, 52-76)

LIMONTA COSTA MASNAGA: E. Villa 2 (1/1 da 2), M. Villa* 21 (6/16, 2/4), Osazuwa 1 (0/1 da 2), Caloro NE, Del Pero* 2 (0/3 da 3), Jablonowski* 5 (1/2, 0/1), Spinelli* 2 (1/5, 0/4), Allievi* 2 (1/6 da 2), Labanca 2 (1/1 da 2), Toffali 8 (2/5, 1/3), N’Guessan 1 (0/3, 0/1), Nunn 6 (3/8 da 2)

All. Seletti.

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Gwathmey* 20 (4/5, 4/5), Arturi, Ronchi, Verona* 10 (5/9, 0/4), Oroszova* 19 (8/12, 1/5), Merisio, Graves* 15 (6/14 da 2), Panzera* 5 (2/5, 0/3), Gilli 5 (2/4, 0/3), Ercoli 2 (1/2 da 2). All. Zanotti.

I risultati di ieri: Limonta Costa Masnaga-Geas Sesto 52.76, Broni-Ragusa 61-75

Classifica

Venezia 18; Bologna 16; Schio 14; Costa Masnaga, Empoli, Geas 10; Ragusa 8; Campobasso, San Martino Lupari 6; Sassari, Broni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.

Ecco il cartellone del 10° turno di A1

Il 5 dicembre Sassari-Empoli, Vigarano-Venezia; domenica 6 dicembre ore 16 Ragusa-Costa Masnaga, Broni-Bologna, Battipaglia-Lucca, Campobasso-San Martino di Lupari; 8 dicembre Schio-Geas.