Basket femminile: Costa tiene testa alla capolista Venezia che vince alla distanza

Basket femminile, si è aperto ieri il 15° turno di serie A1 donne.

Basket femminile per tre quarti la Limonta ha retto il confronto per poi arrendersi per 72-98

Si è aperto ieri il 15° turno, secondo di ritorno del massimo campionato di basket femminile italiano e lo ha fatto con una gran bella partita andata in scena nel tardo pomeriggio a Costa Masnaga. Già, perchè di scena c’era la capolista imbattuta Venezia che però ha dovuto sudare e non poco contro le biancorosse della Limonta trascinate dalla capitana canturina Beatrice Del Pero. Le giovani pantere di coach Paolo Seletti, infatti, hanno chiuso avanti il primo quarto per poi tenere testa per oltre tre quarti alle prime della classe che poi solo nell’ultima frazione sono scappate via. Una bella prestazione per Costa, con una Martina Spinelli sugli scudi, che conferma di essere una realtà della serie A1. La Limonta tornerà in campo domenica 17 gennaio ospite di Lucca in una sfida importante, mentre oggi si giocano le altre gare del 15° turno.

Tabellino di Limonta Costa Masnaga – Umana Reyer Venezia 72-98

(25-19; 35-40; 56-66)



Limonta Costa Masnaga: E. Villa 3, M. Villa 18, Colognesi, Caloro, Del Pero 11, Jablonowski ne, Allievi 3, Spinelli 16, Labanca 4, Toffali ne, N’Guessan, Nunn 17. All: Seletti

Umana Reyer Venezia: Bestagno 14, Carangelo ne, Pan 3, Natali 10, Anderson 7, Petronyte 29, Fagbenle 14, Meldere 1, Attura 5, Penna 15. All: Ticchi

Il cartellone del 15° turno, secondo di ritorno di A1 donne

Sabato 9 gennaio ore 18 Limonta Costa-Venezia 72-98, ore 16.30 Sassari-San Martino 69-74; domenica 10 Ragusa-Bologna, Schio-Battipaglia, Geas-Lucca, Campobasso-Vigarano, Broni-Empoli.

CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia 30, Virtus Segafredo Bologna 24, Famila Schio* 22; Passalacqua Ragusa** 20, USE Scotti Rosa Empoli 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni*, Limonta Costa Masnaga, Fila San Martino di Lupari* 14, La Molisana Magnolia Campobasso** 8, PF Broni 93* 8, Dinamo Sassari** 6, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca**** 2, Dondi Multistore Vigarano** 2, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia**** 0

*una partita in meno