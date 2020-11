Basket femminile Costa vola con la capitana canturina Bea Del Pero

Basket femminile risultati del 7° turno di serie A1 donne.

Basket femminile derby toscano amaro per l’assese Laura Spreafico nonostante i suoi 21 punti

Il 7° turno del campionato di A1 di basket femminile ha sorriso ancora una volta alla Limonta Costa Masnaga che ha centrato il suo secondo successo di fila a Battipaglia trascinata dalla capitana canturina Beatrice Del Pero e dalla baby Matilde Villa. Niente da fare invece per l’assese Laura Spreafico battuta nel derby toscano con la sua Lucca a Empoli. Non è bastata la super prestazione di super Sprea con 21 punti e 19 di valutazione in 30′ giocati.

Tabellino di Battipaglia – Limonta Costa Masnaga 79-84 (12-18; 38-43; 69-68)

Battipaglia: Moroni 17, Olajide, Mazza 4, Potolicchio 18, Hersler 31 (10 rimb.), Logoh ne, Seka 2, Opacic ne, Dione ne, De Feo ne, Mattera, De Rosa 7. All: Piaciucci Limonta Costa Masnaga: M. Villa 22, Jablonowski 21 (9 rimb.), N’Guessan 2, Kovatch 4, Nunn 11 (14 rimb.), Osazuwa ne, Del Pero 20, Spinelli 1, Allievi 3, Toffali. All: Seletti

Risultati del 7° turno serie A1



sabato 31 ottobre

Vigarano – Geas rinviata

San Martino di Lupari – Venezia 52-84

Sassari – Campobasso rinviata

Domenica 1 novembre

Schio – Virtus Bologna 85-78

Battipaglia – Limonta Costa Masnaga 79-84



Empoli – Le Mura Lucca 83-79

Broni – Ragusa rinviata

Classifica campionato Techfind Serie A1

Schio,Venezia 12; Bologna, 10; Geas, Ragusa, Costa Masnaga, Empoli 6; Broni, San Martino di Lupari, Sassari, Campobasso 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.