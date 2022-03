Basket femminile debutto vincente per il Basket Como che spegne Milano Basket Stars

Basket femminile si è completato il 1° turno della seconda fase di serie C donne

Basket femminile sconfitte casalinghe invece per la Vertematese e il fanalino di coda Pol Comense

Si è completato il 1° turno della seconda fase del campionato di serie C di basket femminile. Nel girone Giallo dopo il successo nell'anticipo della Nonna Papera Mariano, il weekend ha regalato ai colori lariani solo un'altra vittoria quella messa a segno in casa dal Basket Como che non ha faticato per regolare il fanalino di coda Milano Basket Stars. Niente da fare invece per la Vertematese che si è dovuta arrendere tra le mura amiche alla quotata Ardor Bollate dopo metà gara giocata alla pari. Ancora a secco la Comense che porta a 15 le sue sconfitte di fila dopo il ko interno contro Broni.

Programma del 1° turno del girone Giallo

Venerdì 11 marzo Nonna Papera Mariano-Corsico 53-42, Gallarate-Garbagnate 55-29, Gavirate-Bresso 45-79; sabato 12 ore 20.30 Vertematese-Ardor Bollate 43-54, ore 21 Basket Como-Milano Basket Stars 63-42, ore 20.30 Pol Comense-Broni 34-61; domenica 13 Tradate-Futura Milano 48-49; rinviata al 22/3 Btf Cantù-Pro Patria.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano 28; Pro Patria Busto Arsizio, Gallarate 26; Ardor Bollate, Bresso 22; Tradate 28; Broni 16; Basket Como, Btf Cantù 14, Vertematese, Corsico, Garbagnate 10; Futura Milano 8; Gavirate 6; Comense, Milano Basket Stars 0.

Programma del 2° turno del girone Giallo

Sabato 18 marzo ore 20.30 Btf Cantù-Garbagnate, Futura-Vertematese, MBS-Gavirate, Broni-Tradate; domenica 20 ore 18 Ardor Bollate-Nonna Papera Mariano, ore 18.30 Comense-Pro Patria Busto, Corsico-Basket Como, Bresso-Gallarate.