Basket femminile: si è chiuso il 14° turno d'andata del campionato di C donne.

Basket femminile: derby con finale rovente: Como vince a Cantù allo scadere dalla lunetta per 42-43

Si è chiuso ieri il 14° turno penultimo d'andata del campionato di basket femminile di serie C. E si è chiuso con un derby lariano rovente che ha visto il Basket Como sbancare di misura il campo del Btf Cantù per 43-42. Un successo in volata arrivato quando il punteggio era in parità sul 42-42 grazie a un tiro libero segnato da Palermo per un fallo antisportivo fischiato alla canturina Romanò molto contestato dalla squadra di casa. Successo importante per Como che festeggia al meglio l'esordio in panchina della neo coach Nelly Rigamonti mentre sconfitta amara per il Btf che sognava il bis vincente. Mercoledì si torna già in campo per il recupero d'alta quota Vertematese-Corsico.

Il cartellone del 14° turno d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 13 gennaio ore 21.15 Mariano-Gallarate 30-48, 21.30 Vertematese-Bollate 50-66; sabato 14 ore 20.45 Btf Cantù-Basket Como 42-43; domenica 15 Garbagnate-Corsico 45-47, Idea Sport-Sondrio 63-60, Tradate-Gavirate 60-49; Aba Legnano-Trezzano 67-45.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate 24; Sondrio, Corsico 22; Mariano, Ardor Bollate 20; Vertematese 18; Fernese, Idea Sport 14; Tradate 12; Trezzano, Basket Como, Legnano 8; Btf Cantù, Garbagnate 2; Gavirate 0.

Recuperi: mercoledì 18 /1 ore 21.30 Vertematese-Corsico .

Il cartellone del 15° turno d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 20 gennaio ore 21.15 Fernese-Cantù, Trezzano-Idea Sport, Gavirate-Garbagnate; sabato 21 ore 20.30 Sondrio-Mariano, ore 21 Basket Como-Vertematese, Legnano-Gallarate; domenica 22 Bollate-Tradate.