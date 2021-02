Basket femminile diramati i nuovi gironi di serie B con al via Costa Masnaga

Basket femminile novità importanti dal comitato Fip lombardo verso la ripartenza.

Basket femminile il team allenato dal coach comasco Cosimo De Milo è inserito nel raggruppamento B

Novità importanti per il basket femminile nostrano. Il comitato Fip lombardo infatti ha pubblicato in queste ore i due nuovi gironi relativi al campionato di serie B regionale che scatterà ai primi di marzo. Tra le 13 formazioni iscritte in Lombardia anche il Basket Costa Masnaga che è allenato dal coach comasco Cosimo De Milo e che vanta in rosa tante ragazze lariane. Costa è stata inserita nel girone B e se le vedrà con Giussano, Usmate, Vittuone, Canegrate e Varese. A breve verranno stilati i calendari e la nuova formula del campionato.

Girone A

Visconti Brignano

Pontevico

Q. Sant’Ambrogio Milano

Bresso

San Gabriele

Milano Basket Stars

Basket Femminile Milano

Girone B

Giussano

Costa Masnaga

Usmate

Canegrate

Vittuone

Varese

Serie A1: completato il 6° turno di ritorno

Con il successo di ieri sera della Famila Schio a Bologna si è completato il 6° turno di ritorno del massimo campionato femminile italiano. Ora l’attenzione si sposta sul prossimo weekend che vedrà la Limonta Costa Masnaga tornare in campo domenica 21 febbraio nel derby lombardo sempre molto sentito ospite del Geas Sesto San Giovanni.

Il cartellone del 19° turno, 6° di ritorno di A1

Sabato 13 febbraio ore 18 Costa-Battipaglia 96-74; domenica 14 Venezia-San Martino 82-59, Geas-Vigarano 82-64, Campobasso-Sassari 75-51, Lucca -Empoli 59-73, lunedì 15 Bologna-Schio 54-73. Rinviata Ragusa-Broni.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 38, Schio* 32; Virtus Bologna*, Ragusa* 28, Geas Sest0 26; Empoli* 20; San Martino di Lupari*, Limonta Costa Masnaga 18; Campobasso** 14; Broni ** 10; Sassari**, Le Mura Lucca*** 6; Vigarano**, Battipaglia*** 2. (*una gara in meno).

Sabato 20 febbraio Sassari-Lucca, San Martino-Ragusa, Vigarano-Battipaglia; domenica 21 ore 18 Geas Sesto-Limonta Costa, Broni-Campobasso, Empoli-Bologna, Schio-Venezia.