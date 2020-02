Basket femminile domani in campo la Vertematese a Monza

Basket femminile verso il 19° turno di serie C.

Basket femminile domenica 16 in campo le due lariane e trasferte per Mariano e Cantù

Vigilai del 19° turno stagionale per il campionato di basket femminile di serie C. Domani aprirà il weekend la Vertematese ospite dell’Eureka Monza . Domenica 16 posticipi esterni per il Btf Cantù a Robbiano, per la Nonna Papera Mariano ad Arcore e per il Basket Como a Garbagnate. Unica in casa la Pol. Comense che ospiterà il temibile Sondrio.

Programma del 19° turno girone B

Sabato 15 febbraio Monza-Vertematese (ore 20); domenica 16 Arcore-Mariano (ore 18.30), Bollate-Pro Patria Busto, Robbiano-Btf Cantù (ore 18), Comense-Sondrio (ore 18), Carroccio Legnano-Valmadrera, Garbagnate-Basket Como (ore 19).

La classifica aggiornata del girone B

Valmadrera 34; Vertematese 28; Nonna Papera Mariano Comense, Gavirate, Pro Patria Busto Arsizio, Sondrio 26; Eureka Monza 18;Ardor Bollate, Btf Cantù, Garbagnate 16; Basket Como 12; Robbiano 10; Arcore 8; Carroccio Legnano, Pol. Comense 2.

