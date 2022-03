Basket femminile domani in campo la Vertematese che ospita Bresso

Pallacanestro minors rosa

Basket femminile si apre oggi il 3° turno della seconda fase di serie C .

Basket femminile domenica fuori porta per Btf Cantù, Basket Como, Comense e per la capolista Nonna Papera Mariano

Si pare oggi il 3° turno della seconda fase nel campionato di basket femminile di serie C. Nel girone Giallo apripista l'anticipo Tradate-MBS mentre la prima squadra lariana a scendere in campo sarà domani sera la Vertematese che ospiterà il temibile Bresso. Domenica fuori porta invece per le altre rappresentanti nostrane a cominciare dalla capolista Nonna Papera Mariano che sarà di scena a Garbagnate mentre il Btf Cantù, dopo il ko nel recupero di lunedì contro Busto, è atteso da una trasferta tosta a Bollate. Autentico big match per il Basket Como ospite della capolista Pro Patria Busto mentre la Comense renderà visita al Corsico per provare a strappare il primo referto rosa stagionale.

Programma del 3° turno del girone Giallo

Venerdì 25 marzo Tradate-MBS; sabato 26 ore 20.30 Vertematese-Bresso, Broni-Gavirate, Futura-Gallarate; domenica 27 ore 18 Ardor Bollate-Btf Cantù; ore 18.30 Pro Patria Busto-Basket Como, Corsico-Comense; ore 19 Garbagnate-Nonna Papera Mariano.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 30; Gallarate 28; Ardor Bollate 24; Bresso 22; Tradate 30; Broni, Basket Como 18; Btf Cantù 16, Futura 12; Vertematese, Corsico, Garbagnate 10; Gavirate 8; Comense, Milano Basket Stars 0.