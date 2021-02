Basket femminile domani la Limonta ospita il fanalino di coda Vigarano

Basket femminile si apre oggi il 20° turno del campionato di serie A1.

Aspettando le finali di Coppa Italia dal 4 al 8 marzo a Bologna il massimo campionato italiano di basket femminile apre oggi il 20° turno, 7° del girone di ritorno. Bologna-Campobasso apre il weekend che domani sera alle ore 18 vedrà in campo anche la Limonta Costa Masnaga che ospietrà tra le mura amiche il fanalino di coda Vigarano già battuto nel match d’andata. Una gara importante per il team di coach Paolo Seletti che vuole riprendere a vincere dopo l’ultimo ko di misura subito nel derby contro il Geas Sesto San Giovanni. Contro una squadra che annaspa sul fondo e che arriverà a Costa affamata di punti e che è cresciuta dopo l’arrivo dell’ex Comense Elena Bestagno e di Marinkovic. Con il penultimo posto distante quattro punti, ogni partita per Vigarano è ormai una finale e domani darà battaglia contro la Limonta.

Il cartellone del 20° turno, 7° di ritorno del campionato di A1

Sabato 27 febbraio Bologna-Campobasso; domenica 28 ore 18 Costa-Vigarano, Battipaglia-Empoli, San Martino-Broni, Venezia-Sassari, Ragusa-Geas, Lucca-Schio.

La classifica aggiornata di A1

Venezia 38, Schio 36; Ragusa 30; Virtus Bologna, Geas Sest0 28; Empoli 22; San Martino di Lupari, Limonta Costa Masnaga 18; Campobasso 16; Broni 10; Le Mura Lucca 8; Sassari 6; Battipaglia 6; Vigarano 2.